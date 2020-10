„Fakt ist: Die Maskenpflicht in den Öffis hilft uns, Ansteckungen und die Verbreitung von SARS-CoV-2 zu verhindern - selbst bei hoher Personenfrequenz. Deshalb macht es auch Sinn, die Maskenpflicht auf den gesamten Stationsbereich auszuweiten“, so Prof. Dr. Hans-Peter Hutter, Umweltmediziner an der MedUni Wien. Gemäß den Vorgaben der Bundesregierung wurden daher die Schutzmaßnahmen weiter angepasst. Das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes gilt künftig auch in den Info- und Ticketstellen sowie im Kunden-Center in Erdberg verpflichtend.