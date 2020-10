Walter Scherrer übte seine Funktion als Lehrgangsleiter des SMBS Bildungsangebots zusätzlich zu seinen Aufgaben in Forschung und Lehre an der PLUS aus und ist maßgeblich am strategischen Aufbau der SMBS beteiligt. Es gelang ihm einen Mix an ausgezeichneten Referenten von innerhalb und außerhalb der PLUS zu gewinnen und eine hohe inhaltliche Qualität der Lehrgänge sicherzustellen. „Nach mehr als 20 Jahren Tätigkeit als Leiter der Universitätslehrgänge der SMBS lege ich nun diese Funktionen zurück“, so Scherrer.