Exakt 1908 Corona-Cluster sind seit Ende August in Österreich aufgetreten. Zugeordnet werden konnten ihnen in den vergangenen Wochen rund 8500 Fälle, wie aus einer aktuellen Analyse der AGES hervorgeht. Die meisten Ansteckungen passierten innerhalb eines gemeinsamen Haushalts, aber auch Aktivitäten in der Freizeit trugen zu den gestiegenen Neuinfektionszahlen bei. Insgesamt wurden in der Corona-Krise bisher knapp 4200 Cluster, also Fallhäufungen, festgestellt, wobei ihnen 23.573 der insgesamt 45.226 Corona-Fälle in Österreich zugerechnet werden konnten.