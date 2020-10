Hausdurchsuchungen fanden gleichzeitig statt

Laut dem TV- und Radionetzwerk SRF sollen die Personen in Kontakt zueinander gestanden sein, daher habe man Hausdurchsuchungen bei den Verdächtigen zur gleichen Zeit durchgeführt. Die Festnahmen zeigten „die konsequente Strafverfolgung der Bundesanwaltschaft von allen Personen in der Schweiz, die sich am dschihadistisch motivierten Terrorismus zu beteiligen versuchen oder diesen mit Propagandamitteln unterstützen“, heißt es auf der Webseite der Regierung.