„Command and Conquer“, „Age of Empires“, „Super Mario 3D All Stars“, das „Half Life“-Fan-Remake „Black Mesa“, die Teile zwei und drei von „Resident Evil“ und nun auch „Mafia“: Alte Spieleklassiker neu aufzulegen ist derzeit schwer in Mode - und für Nostalgiker eine tolle Möglichkeit, ihre Lieblingsspiele noch einmal neu zu erleben.