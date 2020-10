„Wir alle im Team sind sehr betroffen darüber, dass sich Antoine erneut so schwer und an eigentlich derselben Stelle wie beim letzten Mal verletzt hat“, meinte Trainer Jesse Marsch, dem Bernede nach der Coronavirus-Pause zusätzlich wegen einer Knöchelblessur gefehlt hatte. „Vom Kader her sind wir auf dieser Position gut aufgestellt, wir werden keinen Ersatz für ihn verpflichten.“