Der Mann aus dem Bezirk Steyr-Land war über ein Pop-up-Fenster auf die Internet-Plattform gelangt, auf der ihm Bitcoin-Investments schmackhaft gemacht wurden. Ein Mitarbeiter der Plattform kontaktierte den Pensionisten mehrmals telefonisch bzw. per E-Mail und forderte ihn auf, mehr Geld zu überweisen, um höhere Gewinne einfahren zu können. Der 81-Jährige kam dem nach und wurde von dem Mitarbeiter sogar via Fernzugriff auf seinem Computer angeleitet. Er überwies in mehreren Transaktionen 118.000 Euro an Banken in Malta und Litauen. Wo die Betrüger wirklich sitzen, wisse niemand, sagt Ermittler Gerald Sakoparnig vom Landeskriminalamt Oberösterreich. Das Geld werde in der Regel rund um die Welt geschickt, das sei schwer nachvollziehbar.