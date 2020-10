Am Freitag in der Früh kam die Bestätigung: Bozen legt nach den zwei Corona-Absagen heute endlich daheim gegen Innsbruck in der ICE Hockey League los. Während die Eisbullen erst am Samstag Bratislava empfangen. Der Liga-Neuling soll trotz erneut beschlossenem Notstand in der Slowakei seine Auswärtsspiele programmgemäß abspulen, hofft noch auf Heimspiele ohne Zuseher.