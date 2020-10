Das Großprojekt „72 Stunden ohne Kompromiss“ wird alle zwei Jahre von der Katholischen Jugend Österreichs und der „youngCaritas“ organisiert. Tausende Jugendliche in ganz Österreich engagieren sich dabei 72 Stunden lang in den unterschiedlichsten sozialen Bereichen. Heuer kann es in der üblichen Form aufgrund von Corona nicht stattfinden. Als Ersatzprogramm gibt es für das Sozialprojekt aber eine neue Version. Auch Salzburgs Jugend kann daran teilnehmen.