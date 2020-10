Zwischen diesen Wertungspolen liegen Ford Kuga („gut“), Nissan Juke, Tesla Model 3, VW Passat und Volvo V60 (jeweils „moderat“). Während Ford mit dem Kuga zeigt, dass eine Ausstattung mit guten Assistenzsystemen nicht den Premium-Herstellern vorbehalten ist, muten vor allem die Ergebnisse von Tesla und Volvo enttäuschend an. „Dem V60 merkt man an, dass er schon ein paar Jahre auf dem Markt ist“, sagt Lang. „Der Test zeigt deutlich, wie schnell sich die Technik in diesem Bereich weiterentwickelt hat - was vor ein paar Jahren noch ‘State of the Art‘ war, ist heute nur mehr Durchschnitt.“