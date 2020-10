„In Zukunft werden die tierärztlichen Leistungen für die Erstversorgung eines verletzten oder kranken herrenlosen Tieres vom Land abgegolten. Damit setzt Kärnten einen ganz wichtigen Schritt zum Wohl der Tiere“, teilt Prettner mit. Im Namen der Standesvertretung der Tierärzte in Kärnten begrüßt Präsident Franz Schantl die Umsetzung dieser langjährigen Forderung trotz der angespannten Budgetlage in Kärnten. „Sie stellt eine Abgeltung und Anerkennung der bisher oft unentgeltlich geleisteten Erste-Hilfe-Leistungen der Veterinärmediziner dar“, betont Schantl. Die Aufnahme der Versorgung von Wildtieren, wie Igel, Schwäne oder Greifvögel in den Leistungskatalog müsse der nächste Schritt sein.