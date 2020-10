Zuletzt stand in der Transfer-Posse rund um den Niederösterreicher, der einen äußerst lukrativen Vertrag bei Sturm bis 2022 hat, ein viel zu früh und fälschlich kommunizierter Wechsel nach Griechenland im Raum. Spendlhofer dementierte selbst, daraufhin winkte auch der Verein Larisa ab. Jetzt dürfte Spendlhofer in seine zweite Heimat zurückkehren. Noch heute sollen die medizinischen Checks in Ascoli stattfinden. Dann wäre der Deal wohl unter Dach und Fach.