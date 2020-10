Honda rechnet zum Bilanzstichtag 31. März 2021 mit einem Nettogewinn von 165 Milliarden Yen (1,3 Milliarden Euro) - 63,8 Prozent weniger im Vergleich zum Vorjahr. Die Automobil-Industrie stecke in einem Wandel, der nur einmal in einem Jahrhundert passiere. Die Ressourcen sollen daher in Forschung und Entwicklung von Zukunftsantrieben gesteckt werden. Oberste Priorität: Bis 2050 will Honda klimaneutral sein. Mit dem angekündigten Abschied der Japaner bleiben in der Formel 1 nach dem derzeitigen Stand ab 2022 Mercedes, Renault und Ferrari als Hersteller übrig.