Die Erkrankung des US-Präsidenten könnte immense Auswirkungen auf die US-Politik haben, besonders was die Verhandlungen des nächsten Corona-Konjunkturpakets betrifft. Der Dollar verlor an Wert, doch auch an den Finanzmärkten im Ausland konnte man Auswirkungen spüren. Die Wiener Börse berichtete, dass der heimische Leitindex ATX bis 9.25 Uhr 0,23 Prozent verlor. Der Euro-Stoxx-50 verzeichnete gegen 9.20 Uhr einen Verlust mit minus einem Prozent. Der DAX in Frankfurt verlor sogar 1,40 Prozent. In London zeigte sich der FTSE-100 mit minus 1,12 Prozent.