Die „Marchesa“

Mit 16 Jahren landete sie ihre ersten Gastrollen in Fernsehserien und spielte dann von 2016 bis 2018 in „Vis a vis“, bevor sie in „Elité“ als „Marchesa“, wie sie dort auch genannt wird, mit ihrem sensationellen Augenaufschlag die Jungs an der Eliteschule Las Encinas verrückt gemacht hat.