In einem Spiel, in dem beide Mannschaften über weite Strecken unpräzise agierten und sich viele Strafen einhandelten, entschied ein 34-Yard-Touchdown-Lauf von Melvin Gordon. New York musste zeitweise auf seinen Quarterback Sam Darnold verzichten, der angeschlagen in der Kabine behandelt wurde. Als Ersatz sprang Routinier Joe Flacco ein. Darnold kam zwar noch einmal zurück, die Niederlage konnte er aber nicht verhindern. Brett Rypien feierte trotz seiner drei vom Gegner abgefangenen Würfe einen Sieg in seinem Debüt als Spielmacher der Broncos.