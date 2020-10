Präsenzlehre vor allem für die Debütanten

Vieles geht digital – aber nicht alles. „Erstsemestrige müssen physisch an der Uni ankommen und nicht vom ersten Tag an in der Küche vor ihrem Laptop sitzen“, spricht Peter Loidl, Vize-Rektor der Med-Uni, eine Prämisse an. Um auf die Schnelle mehr Platz zu schaffen, haben sich die Unis einiges einfallen lassen. In der UMIT in Hall wird bei Bedarf die Aula in einen Hörsaal mit 100 Plätzen umfunktioniert. Auch die Arbeit in den Labors ist kaum ersetzbar. Ansonsten wird der Computer zur wichtigsten Tür in den Hörsaal.