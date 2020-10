Nach drei niederlagen in Serie konnte Marchfeld Mannsdorf endlich wieder gewinnen. Die Jancker-Elf will dieses Momentum natürlich auch ins Auswärtsspiel gegen Draßburg mitnehmen. Die Burgenländer hingegen würden gerne den ersten Heimsieg in der laufenden Meisterschaft einfahren. Bei uns gibt es dieses Spiel natürlich wieder im Livestream der 3. Liga.