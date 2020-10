Vor allem die Unterkärntner kennen ihn, den Hochnebel, der rund um die Seen und Flüsse für finstere Morgenstunden sorgt. Aber auch in anderen Regionen ist man im Herbst „nebelgeplagt“. Spätestens in dieser Zeit werden Schlussleuchten und Nebelscheinwerfer zum besten Freund vieler Autofahrer. „Aber bitte nicht vergessen, sie auch wieder auszuschalten!“, betont Arbö Kärnten-Chef Peter Pegrin. Rund um Gewässer oder Waldstücke kann es zudem auch zu plötzlich auftretenden Nebelfeldern kommen. „Wichtig ist es, die Geschwindigkeit anzupassen und auf Abstand zu achten“, ergänzt Pegrin: „Viele Autofahrer orientieren sich bei schlechter Sicht an die Rücklichter der Vorderfahrzeuge und vergessen Abstand zu halten. Auf Überholmanöver sollte verzichtet werden.“