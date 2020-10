Hicks noch während Air-Force-One-Flug unter Quarantäne gestellt

So war Hicks am Dienstag mit Trump in der Präsidentenmaschine Air Force One zur TV-Debatte nach Cleveland gereist. Am Mittwoch reiste sie mit zu einem Wahlkampfauftritt nach Minnesota. Mitarbeitern des Weißen Hauses sei seit Mittwochabend bekannt, dass Hicks sich angesteckt habe, berichtete die „New York Times“. Ihr sei es in Minnesota nicht gut gegangen und sie sei noch während des Rückflugs in der Air Force One unter Quarantäne gestellt worden, berichtete Bloomberg.