Keine Entspannung ist derzeit bei der Corona-Lage in Niederösterreich in Sicht. Wie berichtet, werden die Landeshauptstadt St. Pölten sowie die Bezirke Mistelbach und Scheibbs auf der Corona-Ampel daher auf Orange geschaltet. Die bereits orange Stadt Krems schrammte laut „Krone“-Infos indes nur knapp an der roten Ampelfarbe vorbei.