Von null auf hundert in nur vier Spielen! Länger brauchte Neuzugang Thomas Fink nicht, um sich bei Zweitligist GAK in die Stamm-Elf und die Herzen der Fans zu spielen. Weil die Stürmer bisher auslassen, ist er mit drei Toren auch bester Schütze der „Rotjacken“. „Damit habe ich nicht gerechnet. Im Vorjahr bei Mattersburgs Amateuren in der Regionalliga hab ich kein einziges Tor erzielt“, schmunzelt der 21-Jährige Mittelfeldmann aus Anger.