Royale Termine gehören zu den täglichen Aufgaben von Herzogin Kate und Prinz William. Doch die aktuelle Begegnung versetzte das Herzogpaar von Cambridge in verzücken - und das, obwohl das Treffen nur virtuell war. Der Zweite in der britischen Thronfolge und seine Ehefrau sprachen bei einem Zoom-Meeting nämlich mit Bewohnern von Kangaroo Island über die verheerenden Buschbrände in Australien Anfang des Jahres und machten dabei Bekanntschaft mit Koala „Grace“.