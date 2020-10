Doch nicht nur das: Auch wegen Totschlags musste Minajs Ehemann bereits hinter schwedische Gardinen. 2002 erschoss er im Zuge eines Bandenkrieges einen jungen Mann an einer Straßenecke im New Yorer Stadtteil Queens. Wegen eines Deals mit der Staatsanwaltschaft wurde Petty nicht wegen Mordes, sondern Totschlags verurteilt und kam dafür sieben Jahre in Haft.