Bewiesen hat Thiem auch neuerlich, dass er zuletzt in Tiebreaks gute Nerven hatte. Gesamt hat er 2020 nun eine 12:6-Bilanz. Unvergessen das 7:6 im fünften Satz des US-Open-Finales, davor hatte er in New York alle vier weiteren Tiebreaker gewonnen. „Das habe ich mir ein bisserl vom Nole (Djokovic, Anm.) abgeschaut, weil der in den Tiebreaks immer richtig da ist, sehr viele Returns rein spielt und einfach versucht, den Ball so ins Feld zu spielen, dass der Gegner nichts machen kann.“ Thiem habe versucht, sich das als Vorbild zu nehmen. „Das funktioniert ganz gut in den letzten Turnieren.“