Thiem gilt als Favorit, doch der Respekt vor dem 21-Jährigen ist riesig: „Er spielt in Topform, kann auf Sand viel anstellen“, erklärt Dominic,, „eine Herausforderung!“ Das unterstreichen Ruuds Ergebnisse heuer auf Sand: Turniersieg in Buenos Aires, Endspiel in Santiago, zuletzt in Hamburg und Rom jeweils das Semifinale erreicht. Doch Thiems Statistik auf seinem Lieblingsbelag liest sich noch besser: Gegen Sock gewann er sein 26. Match in Paris, insgesamt sein 140. Sieg auf Sand.