40 Sturmgewehre sowie 39 Pistolen hatten Kärntner Soldaten vor der Heimreise vom Assistenzeinsatz in der Steiermark für 30 Minuten in einem privaten Reisebus zurückgelassen - und das bei einem Buslenker, der wegen zahlreicher Delikte wie Körperverletzung oder Betrug mehrfach vorbestraft ist, aktuell eine Fußfessel trägt und gegen den ein Waffenverbot besteht. Mit dem Verschwinden der Dienstpistole will der Fahrer aber nichts zu tun haben - es gilt die Unschuldsvermutung.