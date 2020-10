Bewaffneter Konflikt im Südkaukasus eskaliert

In Berg-Karabach waren am Sonntag neue Kämpfe ausgebrochen. In dem seit Jahrzehnten zwischen Armenien und Aserbaidschan umstrittenen Gebiet hatte in den vergangenen Jahren relative Ruhe geherrscht. Berg-Karabach liegt in Aserbaidschan, wird aber mehrheitlich von Armeniern bewohnt.