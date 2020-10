Der FC Barcelona hat in seinem zweiten Saisonspiel in der spanischen Meisterschaft den zweiten Sieg geholt. Nach dem Heim-4:0 zum Auftakt gegen Villarreal setzte sich der Vizemeister am Donnerstag auswärts gegen Celta Vigo mit 3:0 durch. DIe Tore und Highlights vom Spiel sehen Sie im Video oben.