Weil er noch etwas zu essen wollte, hat ein 56-jähriger irakischer Staatsbürger am Donnerstagnachmittag in einer Sozialeinrichtung in Klagenfurt eine Mitarbeiterin sowie weitere anwesende Personen mit dem Umbringen bedroht. Der Mann attackierte in weiterer Folge auch die verständigten Polizeibeamten, wobei ein Polizist verletzt wurde. Der Iraker wurde festgenommen.