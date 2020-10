Wie ist denn das passiert? Ein Poller, der ein Polizeiauto bei der Einfahrt in das Stadtzentrum von Zell am See in die Höhe hebt. Diesen Schnappschuss konnte ein „Krone“-Leser am Donnerstagabend machen. Auf Nachfrage bestätigte die Polizei den Vorfall: Durch einen technischen Defekt ist der Poller plötzlich hochgefahren. Der Schaden ist nur gering.