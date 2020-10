Was war passiert? Die 20. Minute lief als Franko Andrijašević, der Kapitän der Gäste aus Kroatien, nach einem bösen Foul in der Nähe der Mittellinie an den Ball kam. Der 29-Jährige setzte zum Solo in Richtung Kopenhagen-Tor an. Die Verteidiger von Kopenhagen halfen kräftig mit, dass der Mittelfeld-Akteur den Weg dorthin fand.