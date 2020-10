Trump: Virus in Labor in Wuhan erschaffen

Die Wissenschafter unterschieden zwischen insgesamt elf Kategorien von Falschinformationen. Neben „Wundermitteln“ ging es unter anderem um die Behauptung, die Pandemie sei ausgelöst worden, um eine „neue Weltordnung“ zu schaffen, oder um die Verschwörungstheorie, das Virus sei in einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan als Bio-Waffe entworfen worden.