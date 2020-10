Die fünffache Grammy-Gewinnerin Billie Eilish („Bad Guy“) hat am Donnerstagabend das Video zu ihrem Titelsong zum kommenden James-Bond-Film „No Time To Die“ (deutscher Titel: „Keine Zeit zu sterben“, ab 12.11. im Kino) präsentiert. Das gleichnamige Lied, eine ruhige Ballade im klassischen 007-Sound, gibt es jetzt auch mit düster-melancholischen Bildern unterlegt - und einigen bislang in den Trailern zum Film nicht gezeigten Szenen aus „Keine Zeit zu sterben“.