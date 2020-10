Champions League vor 3.000 Fans?

Das Abenteuer startet am 20./21. Oktober, die genaue Spielordnung will die UEFA bis spätestens Freitagmittag bekanntgeben. Der Kontinentalverband erklärte am Donnerstag auch, das man wieder vor Zuschauern spielen dürfe, er will ab kommender Woche wieder Fans in den Stadien zulassen. Die konkrete Ausgestaltung liegt allerdings bei den lokalen Behörden. Aktuell dürfen 3.000 Zuschauer in die Red-Bull-Arena von Wals-Siezenheim. „Das wäre ein absoluter Pluspunkt“, sagte Freund.