„Die zu testende Person muss sich dabei gesundheitlich in der Lage fühlen, das eigene Auto zu lenken“, ergänzt Elmar Rizzoli vom Corona-Einsatzstab. Außer in Zams stehen Screening-Straßen in Innsbruck, Kufstein, Lienz, Reutte, Schwaz und St. Johann zur Verfügung. Eine weitere in Imst ist in Diskussion. Neun mobile Screening-Teams in ganz Tirol ergänzen das Angebot für Testungen.