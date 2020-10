Diesen Ansatz sehen Vertreter der Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH) als problematisch an: „Man sollte so viel wie möglich auf Online-Kurse setzen, um Laborübungen oder Sport, die an der Uni stattfinden müssen, sicher durchs Semester zu bringen “, so Studienvertreter Maximilian Wagner. Zudem herrschen teils chaotische Zustände, in welchem Format welcher Kurs abgehalten wird, da jeder Professor darüber selbst entscheiden kann. „Es bräuchte einheitliche Vorgaben für alle“, so Wagner. Versäumnisse sieht Keya Baier, ÖH-Vorsitzende der Uni, auch bei der Erstanmeldung der Studis. „Obwohl die Uni schon losgegangen ist, sind noch immer nicht alle eingeschrieben.“ Die Frist wurde - coronabedingt - auf Oktober verschoben.