Oberösterreich hinter Wien an zweiter Stelle

Auch was die Zahl der infizierten Schüler (164), Lehrer (24) und von weiterem Personal an Schulen (8) angeht, lag Oberösterreich am Donnerstag hinter Wien an zweiter Stelle. Die bekannten Cluster rund um einen Paket-Dienstleister im Bezirk Linz-Land blieb mit 128 seit Dienstag unverändert, genauso wie jener rund um einen Fleischverarbeiter im Bezirk Wels-Land mit 29 infizierten Personen. Die behördliche Schließung dieses Betriebes wurde unter Auflagen beendet, die aber erst noch überprüft werden müssen.