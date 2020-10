Christoph Wiederkehr (Neos):

Die Diskussion um das sehr sensible und komplexe Thema Sterbehilfe in großen Teilen der Bevölkerung und die Entwicklungen in Europa machen es unumgänglich, auch in Österreich endlich eine offene und ehrliche Diskussion über Sterbehilfe zu führen. Die Politik tritt zentrale gesellschaftliche Fragen leider immer öfter an Höchstgerichte ab, weil sie sich vor einem unvoreingenommenen Diskurs fürchtet. Wer diese Diskussion verbietet oder rein ideologisch führt, belässt unzählige Menschen weiter in einem persönlichen Dilemma und drängt sie bei einer der schwersten Entscheidungen des Lebens in die Kriminalität. Wir fordern daher einen breiten gesellschaftlichen Diskurs zum Thema Sterbehilfe.