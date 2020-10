Der LASK steht wie im Vorjahr in der Gruppenphase der Europa League. Die Linzer gewannen am Donnerstagabend das Play-off-Spiel auswärts gegen Sporting Lissabon klar mit 4:1 (1:1). Gernot Trauner (14.), Marko Raguz (58.), Peter Michorl (65.) und Andreas Gruber (68.) erzielten die Tore für die Gäste, Tiago Tomas war der zwischenzeitliche Ausgleich gelungen (42.). Bei Sporting sah Sebastian Coates in der 63. Minute wegen einer Notbremse die Rote Karte. Damit stehen zum insgesamt zweiten Mal und zum ersten Mal seit 2009 vier österreichische Klubs in Europacup-Gruppenphasen.