The Hunna - I’d Rather Die Than Let You In

Bands, die allumfassend den Pop- oder Rock-Geschmack der Moderne verstehen sind so populär wie nie zuvor. Auch klar, denn die Hörgewohnheiten der jungen Generation haben sich stark erweitert, weshalb eine Band wie The 1975 mit gefühlt 282 Stilen auf einem Album zu kommerziellen Überschwingern wurden. Ähnlich gehen die Briten von The Hunna vor, deren Drittwerk „I’d Rather Die Than Let You In“ nicht davor zurückschreckt, ausufernden Alternative Rock mit melancholischem Pop und zeitgemäßer Elektronik zu verbinden. Das wird vor allem Klangpuristen sauer aufstoßen, doch die nicht gänzlich vom Rap infizierten Teenies werden Songs wie „Anything Is Better Than Nothing“ oder „Young & Faded“ mit freudigen Luftsprüngen abfeiern. Da auch der Sexappeal passt, sich die Kids mit den Inhalten identifizieren können und der omnipräsente Blink-182-Drummer Travis Barker Gasttrommler ist, sollte der Erfolg vorprogrammiert sein. Am 1. Mai live im Wiener Flex geplant. 7/10 Kronen