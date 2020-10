Die Umfrage zeigt, dass sich 83 Prozent der Österreicher zwischen 40 und 75 Jahren wünschen, ihre eigenen Zähne möglichst lange erhalten zu können. „Ich empfehle allen: Putzen Sie sich zweimal täglich die Zähne mit fluoridhaltiger Pasta und benutzen Sie zumindest abends Zahnseide oder besser Interdentalbürsten zur Reinigung der Zwischenräume. Das ist wichtig, um bakterielle Plaque zu entfernen und so Zahnfleischerkrankungen und Karies vorzubeugen. Planen Sie weiters regelmäßige Kontrollen, professionelle Zahnreinigung und parodontale Grunduntersuchungen mindestens einmal jährlich fix ein “, so Univ.-Prof. Dr. Hady Haririan, PhD, MSc, Leiter der Abteilung für Parodontologie an der Zahnklinik der Sigmund Freud PrivatUniversität und Generalsekretär der ÖGP (Österreichische Gesellschaft für Parodontologie).