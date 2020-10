Die Umweltverträglichkeitsprüfung hat das geplante Kraftwerk am Tauernbach bereits 2019 bestanden, Umweltorganisationen legten allerdings Einspruch ein und so wurde das entschärfte Projekt nun in Wien erneut verhandelt – tagelang. Grünes Licht ist wahrscheinlich, doch die Tiwag rechnet mit weiteren Einsprüchen.