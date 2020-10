Handlung in der Gegenwart

Diese schrecklichen, zeithistorischen Fakten bewegten den Innsbrucker Regisseur Hermann Weiskopf zum Spielfilm „Otto Neururer - Hoffnungsvolle Finsternis“, dessen Handlung laut Drehbuch von Peter Mair in der Gegenwart spielt. Eine junge, vorbestrafte Tirolerin (Jasmin Mairhofer) begibt sich zusammen mit dem an Parkinson erkrankten Pfarrer Anton (Ottfried Fischer) und einem älteren Schauspieler (Heinz Fitz), dessen Vater ein Nazi war, auf die Spuren von Otto Neururer. Für die Rolle Neururers, dessen Leben, Leiden und Sterben in Rückblenden erzählt wird, zeichnet – exzellent besetzt – der 36-jährige Osttiroler Schauspieler Lucas Zolgar verantwortlich. Im Oktober vergangenen Jahres feierte das Werk, das eine Sternstunde im Tiroler Filmwesen darstellt, in einem bis auf den letzten Platz gefüllten Innsbrucker Metropol-Kino seine Premiere.