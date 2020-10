Bereits in der vergangenen Woche hatten Einbrecher – wie berichtet – mehrere Baustellen heimgesucht und hohe Sachschäden angerichtet. Jetzt schlugen Kriminelle erneut zu. Dieses Mal traf es einen Tatort in Gols. „Die Täter brachen fünf Container auf und entwendeten Werkzeuge sowie Maschinen“, heißt es von der Exekutive. Der Sachschaden lasse sich noch nicht beziffern: „Allerdings konnten die Kollegen vor Ort Fußabdrücke sowie DNA-Spuren sichern, die derzeit ausgewertet werden.“ Ob es sich um die gleichen Männer wie in der Vorwoche handelt, ist daher noch unklar.