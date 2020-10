Eine turbulente Anreise: Ich war seit Montag unterwegs nach Graz – insgesamt über zwei Tage. Das Problem war, dass ich über Zürich geflogen bin, dort aber aufgrund der Coronabestimmungen nie einreisen hätte dürfen. Ich durfte dann aber auch nicht weiterreisen, war am Flughafen in der Schweiz wie eingesperrt, konnte auch in kein Hotel. Ich habe nur ein Tageszimmer am Flughafen mit Bett gehabt. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen wie Tom Hanks im Film „Terminal“ gefühlt. Auch er war im Film am Flughafen gefangen.