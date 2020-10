Sein radikales Gedankengut verbreitete der Afghane, der in Oberösterreich als Paketzusteller arbeitete, unter verschiedenen Pseudonymen in sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram und sogar Tiktok. Nach akribischen Ermittlungen führte die Spur letztlich zu dem 31-Jährigen nach Wels. Am Dienstag nahm ihn die Spezialeinheit Cobra schließlich fest.