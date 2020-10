„Phänomenale Zahl“ von Konten gekapert

Wie die Drahtzieher der Kampagne an diese Daten gekommen sein könnten, war zunächst unklar: Niemand hatte E-Mails eines unbekannten Absenders bekommen, wie sie normalerweise bei Phishing-Kampagnen eingesetzt werden. Erst nach eingehender Analyse wurde Hays klar, nach welchem Muster die Angreifer vorgingen: Sie hatten in der Tat einige E-Mail-Konten in dem Unternehmen übernommen und brachten diese dazu, laufende E-Mail-Konversationen automatisch mit einer Phishing-Nachricht zu beantworten, die einen Link enthielt, der zu einem internen Dokument führen sollte. Tatsächlich diente der Link dazu, noch mehr Zugangsdaten zu erbeuten und weitere E-Mail-Accounts zu übernehmen. Auch Kunden und Partner des Unternehmens erhielten in Folge immer mehr betrügerische Mails. Hays spricht von einer „genialen“ Methode, die ihn „in Ehrfurcht“ dabei zusehen ließ, wie in kürzester Zeit „eine phänomenale Zahl von Konten“ gekapert wurde.