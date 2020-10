„Wir brauchen aber die Punkte genauso dringend wie Graz, unser Start mit zwei Siegen und zwei Niederlagen hätte besser sein können“, sagt der 27-Jährige, der seinem Ex-Klub Rosen streut. „Graz spielt einen guten Handball, aber in den letzten Minuten brechen sie oft weg. Sie haben nicht diese Tiefe im Kader, das müssen wir versuchen auszunützen. Und mit dem nach Deutschland abgewanderten Duo Eichberger und Dicker hat man zwei verdammt gute Spieler verloren“, meint Schweighofer junior, der an einen Wechsel ins Ausland (noch) keinen Gedanken verschwendet. „Ich habe in Hard noch zwei Jahre Vertrag. Mit einem Transfer beschäftige ich mich nicht.“