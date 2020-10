Am Mittwochabend besiegten die Los Angeles Lakers in Orlando Miami Heat im ersten NBA-Final-Spiel mit 116:98 (65:48). Unter den „virtuellen“ Fans, die auf den Rängen der Halle in der Walt Disney World eingeblendet wurden, befanden sich auch die NBA-Legenden Shaquille O‘Neal und Kareem Abdul-Jabbar, ebenso der frühere US-Präsident Barack Obama. Jabbar hatte lange für die Lakers gespielt, O‘Neal hatte mit den Lakers und den Heat die Meisterschaft gewonnen. Die Übertragung stand auch im Zeichen von Aufrufen an die Zuschauer, an der US-Präsidentschaftswahl am 3. November teilzunehmen.